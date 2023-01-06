Реальна ціна на нафту вже нижча, ніж встановлена стеля.

На тлі нафтових санкцій проти РФ, глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що необхідно ще сильніше опустити цінову стелю на російську нафту.

Як заявив Рейнсал на урядовій прес-конференції, прийнята цінова стеля не викликала кризи, а реальна ціна на нафту вже нижча, ніж встановлена стеля, повідомляє Postimees.

"Цінова стеля спрацювала, проте вона не викликала жодної глобальної паливної кризи. Отже, з нашого боку буде розумним зробити крок і клопотати про те, щоб знизити цю цінову стелю в 60 доларів за барель, оскільки реальна ціна на російську нафту зараз нижча за цю цінову стелю", - сказав Рейнсалу.

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За словами Рейнсалу, за пропозицією Естонії та Польщі цінова стеля на нафту буде регулярно переглядатися, причому вперше - в середині січня.

Крім того, за словами Рейнсалу, Естонія дотримується тієї позиції, що західні країни мають знайти правові способи використовувати заморожене російське майно, зокрема резерви російського Центробанку, для підтримки України.

"Якщо поглянути на пропорції, то допомога, надана всім західним світом за минулий рік, істотно менша за заморожені активи", - пояснив він.

Війна в Україні та нафтові санкції проти РФ:

3 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня 2022 року віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив про те, що країна-агресор планує створити і запустити механізм, який заборонить російським компаніям торгувати нафтою з країнами в рамках цінової стелі.

9 грудня 2022 року стало відомо про те, що Росія розглядає можливість скорочення видобутку нафти в якості одного із заходів у відповідь на рішення західних країн про введення стелі цін на нафту.

26 грудня 2022 року країна-агресор заявила про плани зменшити вплив ембарго шляхом збільшення експорту сирої нафти.

6 січня 2022 року колишній посол США в Росії Майкл Макфол заявив про те, що встановлений ціновий потік на нафту був помилкою.

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