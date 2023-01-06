5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Санкції, введені проти Росії у зв'язку з вторгненням в Україну, працюють, проте вони можуть бути недостатніми.

Як заявив колишній посол США в Росії Майкл Макфол в інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній, санкції проти агресора зроблять економіку РФ слабшою лише на кілька відсотків, повідомляє "Нова газета Європа".

"Санкції, які гальмують російську економіку, теж працюють: економіка Росії в наступному році буде на кілька відсотків меншою, ніж в цьому. Є окремі сектори економіки, по яких наносяться особливо серйозні удари. Наприклад, автомобілебудування. Вони страждають через санкції і слава богу", - зазначив Макфол.

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При цьому, він зазначив, що вважає встановлену цінову стелю на нафту помилкою.

"Санкції проти "Нафтогазу" і ефективність цінової стелі складно оцінити. Наша робоча група пропонувала цінову стелю в 30-35 доларів. Вони вирішили поставити 60, і я вважаю, що це помилка, але все одно, грубо кажучи, в цьому році Росія отримає в кілька разів менше грошей від Заходу на утримання армії, ніж торік. Це добре", - зазначив Макфол.

Він також зазначив, що навіть прихильники Росії платять менше, ніж хотів би Путін.

"Навіть "друзі" Росії на кшталт Китаю та Індії платять на 30 відсотків менше, ніж Путін хоче. Вони кажуть: "Ми б дуже хотіли платити більше, але ми не можемо, пане Путін". Я вважаю, що це теж дуже добре", - зазначив Макфол.

Війна в Україні та нафтові санкції проти РФ:

3 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення щодо встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія мають надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня 2022 року віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив про те, що країна-агресор планує створити і запустити механізм, який заборонить російським компаніям торгувати нафтою з країнами в рамках цінової стелі.

9 грудня 2022 року стало відомо про те, що Росія розглядає можливість скорочення видобутку нафти в якості одного із заходів у відповідь на рішення західних країн про введення стелі цін на нафту.

26 грудня 2022 року країна-агресор заявила про плани зменшити вплив ембарго шляхом збільшення експорту сирої нафти.

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