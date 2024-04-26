Відвантаження в одній із країн Південної Америки зросло у рази.

Обсяги надходжень газойлів і ДП з Росії у порти інших країн за тиждень 15-21 квітня збільшились на майже 40%, якщо порівнювати з попереднім тижнем і становили 821 тис. т. Про це повідомляє enkorr з посиланням на звіті у Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що найбільшими за обсягами країнами, куди надходили російські газойлі й дизпальне, були Бразилія, Туреччина й Марокко. На них припадає 75% постачань.

Якщо з 8 по 14 квітня до бразильських портів надійшло 84 407 т російських ДП і газойлів, то з 15 по 21 квітня цей показник склав 309 601 т – відвантаження збільшились у 3,7 раза. Якщо казати про Туреччину, то тут різниця виявилась не настільки великою: за неділю відвантаження зросли на 8%.

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Надходження російських газойлів і дизпального до Сенегалу, Лівії та Того за цей період суттєво скоротились. У випадку з Сенегалом падіння склало 80%.

Експорт російського палива – що треба знати

Раніше, нагадаємо, стало відомо, що надходження російських газойлів і ДП у порти інших країн за тиждень 8-14 квітня знизились майже вдвічі відносно попереднього тижня і становили 604 тис т. Найбільші за обсягами постачання за цей період прибули до Бразилії, Туреччини, Марокко та Лівії.

При цьому експорт морської нафти з РФ в останній тиждень минулого місяця зріс до найвищого рівня за 2024 рік і склав 3,74 млн барелів на день. Валова вартість експорту сирої нафти збільшилась за сім днів до 31 березня до максимуму за п'ять місяців – до 1,9 млрд дол.

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