Країна-агресор має намір скоротити видобуток нафти вже на початку 2023 року.

Росія може скоротити видобуток нафти на 500-700 тисяч барелів на добу у відповідь на обмеження країнами G7 цін на експорт російської нафти.

Як заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, країна-агресор має намір скоротити видобуток нафти вже у 2023 року, повідомляє Bloomberg.

"Ми готові частково скоротити видобуток на початку наступного року", - сказав Новак, додавши, що обсяги рівні приблизно 5-6% від того, що викачує зараз Росія.

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Як йдеться в матеріалі, зараз є перші ознаки того, що встановлення верхньої межі ціни на російську нафту, яке покликане обмежити нафтові доходи держави-агресора, може перешкоджати потокам. За перший повний тиждень після того, як обмеження набуло чинності 5 грудня разом із забороною ЄС на морський російський імпорт і обмеженнями на страхування, загальні обсяги відвантажень нафти з РФ впали на 54%.

Цей фактор дещо тисне на ціни на нафту. Так, нафта WTI з поставкою в лютому подорожчала на 1,1%, до 78,31 дол за барель на ранок п'ятниці, а Brent подорожчала на 0,8% - до 81,66 долара за барель.

Нафтові санкції проти РФ:

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня 2022 року віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив про те, що країна-агресор планує створити і запустити механізм, який заборонить російським компаніям торгувати нафтою з країнами в рамках цінової стелі.

9 грудня 2022 року стало відомо про те, що Росія розглядає можливість скорочення видобутку нафти в якості одного із заходів у відповідь на рішення західних країн про введення стелі цін на нафту.

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