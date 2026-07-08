Морський дрон СБУ уразив танкер 'тіньового флоту' Росії біля Криму

Удару завдано по кормовій частині судна, внаслідок чого воно зазнало суттєвих пошкоджень.

Сьогодні, 8 липня, у Чорному морі, біля берегів тимчасово окупованого Криму, морський дрон Служби безпеки України Sea Baby уразив танкер Blue "тіньового флоту" РФ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що було проведено успішну спецоперацію - вранці 8 липня морський дрон СБУ Sea Baby уразив вказаний танкер, який входить до складу "тіньового флоту" РФ.

Повідомляється, що на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти (Крим), у виключній економічній зоні України.

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"Sea Baby завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона СБУ намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно", - наголошує українська спецслужба.

Зазначається, що танкер Blue перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Австралії та України за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Він належить до класу Suezmax – великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних об’ємів нафти та нафтопродуктів.

"Ураження суден "тіньового флоту" є частиною системної роботи СБУ зі зниження економічного потенціалу держави-агресора. Саме за допомогою таких танкерів Росія обходить міжнародні санкції та отримує мільярдні прибутки від експорту нафти, які спрямовує на фінансування війни проти України", - йдеться у повідомленні.

Також додається, що, з погляду міжнародного права, а також законів і звичаїв війни, такі судна є абсолютно законними військовими цілями. В СБУ підкреслюють, що кожен успішний удар по них скорочує нафтові доходи Кремля, підвищує ціну російської воєнної логістики та послаблює фінансову основу РФ.

Сили безпілотних систем уразили 19 танкерів з паливом протягом двох діб

Як писав УНІАН, Сили безпілотних систем ЗСУ протягом двох діб уразили 19 танкерів з паливом, які перебувають під міжнародними санкціями. Командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр) уточнив, що йдеться про судна "тіньового флоту" РФ.

Зокрема СБС відпрацювали по суднах в районі Керчі, завдання виконували пілоти батальйону "Кайрос", що входить до складу 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра", 413 окремого полку СБС "Рейд" та 1 окремого центру СБС. За словами Мадяра, протягом ночі у Криму та на іншій частині окупованого півдня України уражено 53 військові цілі.

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