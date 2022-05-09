Судно під мальтійським прапором пришвартувалося в іспанському порту Хіхон.

Попри договір країн ЄС про заборону на торгівлю з РФ, Іспанія прийняла чергове судно з російським вугіллям і нафтою.

Про це повідомила влада порту в понеділок, інформує агентство Reuters.

Влада підтвердила, що ще одне судно з російською нафтою пришвартувалося в п'ятницю в Картахені, на півдні Іспанії.

Європейський союз затвердив санкції проти імпорту вугілля, деревини, хімікатів та інших продуктів (зокрема, горілки) з Росії на початку квітня в спробі скоротити торгівлю з країною-агресоркою після її вторгнення в Україну, хоча санкції ще повною мірою не набрали чинності.

Міністерство транспорту Іспанії поки не коментувало ситуацію.

Раніше стало відомо, що Росія знайшла лазівку для обходу ембарго на нафту. Так, російські танкери ставлять позначку" пункт призначення невідомий", щоб їх було складніше відстежити. Далі російська нафта змішується з іншою, перетворюючись на "латвійську суміш" і "туркменську суміш"

Водночас, вчора стало відомо, що Угорщина продовжує блокувати рішення ЄС про нафтове ембарго. Переговори можуть відновитися найближчими днями.

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