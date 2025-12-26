РФ різко збільшила експорт зрідженого нафтового газу до низки країн: Reuters озвучило список

Найбільший покупець російського зрідженого газу в регіоні - Афганістан.

Росія майже подвоїла експорт зрідженого нафтового газу (LPG) з січня по листопад до колишніх радянських республік Центральної Азії та Афганістану – до 1,016 млн метричних тонн.

Агентство Reuters пише, що у Москві були змушені переорієнтувати постачання зрідженого нафтового газу з Європи, яка в грудні 2024 року запровадила обмеження на імпорт LPG з Росії через війну в Україні.

За словами трейдерів, постачання до Афганістану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану зараз становлять близько 36% від загального експорту LPG Росією.

Відео дня

Найбільший покупець російського зрідженого газу в регіоні - Афганістан. Постачання російського LPG до країни, включно з поставками від KazRosGaz, спільного підприємства з Казахстаном, зросли за перші 11 місяців року у 1,5 раза – до 418 000 тонн. Це відбулося (принаймні, частково) за рахунок зниження постачань з Ірану, який перебуває під санкціями США.

Довідка УНІАН. Зріджений нафтовий газ - очищений і підготовлений нафтовий газ, переведений під впливом високого тиску в стан рідини для полегшення зберігання та перевезення. LPG складається головним чином з важких газів пропану і бутану й незначної кількості ненасичених вуглеводнів.

Експорт російських енергоресурсів – головні новини

Раніше стало відомо, що експорт скрапленого природного газу (LNG) з Росії у січні-жовтні цього року зменшився на 3,4% у порівнянні з попереднім роком. Це сталося навіть попри рекордні обсяги поставок у жовтні, зокрема до Китаю.

Повідомлялося також, що через майже чотири роки після початку повномасштабної війни країни Євросоюзу продовжують кожен місяць вкладати понад мільярд євро у військові потреби Москви, закуповуючи російську газ і нафту.

Вас також можуть зацікавити новини: