Росія почала продавати нафту з рекордними знижками: до чого тут Трамп

Компанії з Індії та Китаю все з більшою обережністю підходять до купівлі російської сировини.

Російська нафта зіткнулася з найрізкішим зростанням дисконтів за останній рік – знижки на Urals у портах на Балтиці та Чорному морі досягли майже 20 доларів за барель. Про це повідомляє "‎Коммерсант"‎.

"Дисконт на російську нафту Urals до Brent у порту Приморськ на базисі FOB до 10 листопада зріс до $19,4 за барель, у порту Новоросійськ – до $19,4 за барель", – повідомляє видання з посиланням на джерело у галузі.

"‎Коммерсант"‎ нагадує, що на початку листопада розмір знижок був на рівні 13–14 доларів за барель, тоді як до введення нових американських санкцій він знаходився на рівні 11–12 доларів.

Фахівці пов'язують знижки саме із санкціями проти російських нафтових гігантів. Інші звертають увагу на "неоднорідність" ринку. Дехто з російських спеціалістів прогнозує подальше збільшення дисконтів на час перебудови експортних каналів.

Зазначимо, що максимальних значень дисконт Urals до Brent досягав у другому кварталі 2022 року – 31,9 доларів за барель і в першому кварталі 2023 року – 30 доларів за барель.

У першому випадку ринок перебував під впливом геополітичного шоку після початку війни, а в другому свою роль зіграло ембарго Євросоюзу на морські поставки сировини з Росії.

Сьогодні компанії з Індії та КНР – основних покупців російської нафти – все більш обережно підходять до укладення нових угод з РФ.

Раніше стало відомо, що п'ять великих індійських НПЗ не розмістили замовлення на російську нафту на грудень. Зазвичай такі угоди укладають до 10-го числа попереднього місяця. Серед тих, хто відмовився від закупівлі російської нафти в Китаї, називали Sinopec і PetroChina Co. Останні є великими державними компаніями.

Нафта, санкції і війна

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати запровадили нові санкції проти РФ, які торкнулися компаній "Роснефть" і "Лукойл". Одразу після запровадження обмежень акції компаній почали стрімко падати.

"‎Лукойл"‎ також зіткнувся з проблемами у роботі своїх закордонних структур.

Як повідомив генеральний директор норвезької Gunvor, Торбйорн Торнквіст, обмеження призвели до того, що тепер "вся міжнародна діяльність "Лукойла" паралізована".

Фахівці вважають, що нові санкції США проти компаній "Лукойл" та "Роснефть" є неприємними для Москви, але не фатальними. Зараз в адміністрації Трампа готують нові обмеження, які можуть змусити Кремль піти на мир.

