Однак для всіх залишається рекомендація знизити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8 до 11 годин і ввечері з 17-ти до 23-х годин.

Протягом сьогоднішнього дня введення графіків аварійних відключень поки не планується, енергопостачання стабілізовано в усіх областях України.

Про це повідомляє голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook.

Він зазначив, що вчора ввечері в Києві, області та всьому Центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19:55 були зняті обмеження в північно-східних областях нашої держави.

Відео дня

"Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки не планується", - написав Кудрицький.

Він пояснив, що це стало можливим, по-перше, завдяки тому, що фахівці "Укренерго" і обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України. А, по-друге, тому, що українські громадяни, в тому числі й жителі центру України, ввечері економно споживали електроенергію.

"Разом ми вистояли в напевно найбільшій ракетній атаці на енергетичну інфраструктуру в історії. Ми продовжуємо підвищувати надійність наших мереж. Чи будуть обмеження надалі залежить насамперед від того, чи не буде нових обстрілів і руйнувань. Обмеження - завжди крайній і вимушений захід", - додав керівник "Укренерго".

Кудрицький подякував енергетикам за цілодобову віддану працю, а також споживачам, які відгукнулися на заклик і розсудливо підходили до електроспоживання в пікові години.

Однак для всіх залишається рекомендація знизити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8 до 11 годин і ввечері з 17-ти до 23-х годин.

Атака Росії на енергосистему України:

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

Вас також можуть зацікавити новини: