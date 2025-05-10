Два енергоблоки найближчим часом мають повернутися в роботу.

Із дев’яти енергоблоків на трьох діючих атомних електростанціях (АЕС) України наразі працюють п’ять. Інші чотири перебувають на плановому технічному обслуговуванні та заправці паливом. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Зазначається, що на Хмельницькій, Рівненській та Южно-Українській атомних електростанціях п'ять з дев'яти енергоблоків наразі працюють і виробляють електроенергію. При цьому інші чотири реактори перебувають на різних стадіях зупинки для планового технічного обслуговування і заправки паливом. Очікується, що два з них найближчим часом мають повернутися в роботу.

У МАГАТЕ також додали, що в рамках підтримки ядерної та фізичної безпеки Хмельницька АЕС та Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива отримали системи радіозв’язку, закуплені за кошти Євросоюзу.

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Таким чином з початку повномасштабної війни Україна отримала 135 міжнародних поставок у межах програми допомоги від МАГАТЕ.

Ситуація в енергосистемі України

7 травня внаслідок ворожого обстрілу тимчасово окупована Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі. Вони з'єднують її із об’єднаною енергосистемою України. Таким чином з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже вісім разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

Раніше, 9 квітня, у МАГАТЕ повідомили, що неподалік Південноукраїнської атомної електростанції було зафіксовано вісім безпілотних літальних апаратів. За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, ядерна безпека України перебуває під постійною загрозою.

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