Визначено альтернативу – застава у понад 160 млн грн.

Колишньому голові правління АТ "Криворіжгаз" обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною сумою застави понад 160 млн грн.

Згідно з повідомленням Бюро економічної безпеки, в рамках кримінального провадження детективи отримали докази розкрадання газу із газотранспортної системи України. Підтверджена сума збитків завданих державі – понад 202 млн грн.

Наразі колишній голова правління акціонерного товариства підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

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У БЕБ нагадали, що викрито організовану групу осіб, яка здійснювала масштабні розкрадання палива із газотранспортної системи. До схеми були причетні керівники окремих облгазів "Регіональної Газової Компанії", які підконтрольні підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу.

Підозрювані впродовж 2021 року завдали державі понад 4,2 млрд грн збитків. Досудове розслідування триває.

Справа Фірташа - що відомо

СБУ спіймала на корупції низку керівників "облгазів Фірташа".

У серпні ц.р. Служба безпеки України інформувала, що продовжує викривати облгази, підконтрольні компанії підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа, у корупційній діяльності. Зазначалось, що у розкраданні блакитного палива з ГТС України підозрюють керівників правлінь Волиньгазу, Криворіжгазу та Чернігівгазу. Ці облгази підконтрольні менеджменту ТОВ "Регіональна газова компанія", яка належить Фірташу.

Посадовцям оголосили підозру за статтею привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (відповідно до ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Зазначалось, що на підставі доказової бази вже викрили у подібних корупційних схемам загалом близько 11-ти керівників облгазів. Також підозру отримали чотири посадовці фінансово-промислової групи Фірташа.

Одним із найскандальніших викриттів стала справа, коли посадовці "облгазів Фірташа" розкрали понад 70% коштів, які мали витратити на закупівлю газу для забезпечення потреб українців, нагадала СБУ.

Загальні збитки від протиправні дії за період 2016-2022 років можуть сягати суми у понад 18 млрд грн.

Відомство зазначило, що загалом РГК Фірташа управляє 20 міськ- та облгазами - разом вони охоплюють близько 70% всіх газорозподільних мереж України.

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