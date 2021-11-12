Кулеба пояснив, чому Блінкен прямо не говорить, що РФ використовує газ як зброю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прямо не говорить, що Російська Федерація використовує в Європі газ як зброю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС сказав під час онлайн брифінгу.

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"Я розумію, що журналісти завжди шукають чіткої прямолінійної конкретики, але залиште, будь ласка, простір і для дипломатії. Я вас запевняю, що Сполучені Штати чудово розуміють все, що відбувається на енергетичному ринку Європи, і все, що робить Російська Федерація, і як вона використовує газ. І зараз ведеться активна дипломатія по лінії Київ-Вашингтон-Брюссель-Берлін, яка якраз зосереджена на питанні "Північного потоку-2" і використання газу як по суті зброї в міжнародних відносинах", - сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що залишав Вашингтон у гарному настрої, тому що є розуміння всього обсягу роботи, яка зараз проводиться.

"Прийде час, і не тільки в Києві, а й у Вашингтоні та в інших столицях будуть звучати фрази, які ви з легкістю зможете вставити в заголовки", - сказав Кулеба.

Ситуація з газом:

11 листопада у Вашингтоні Блінкен висловив думку, що Російська Федерація поки не використовує газ як зброю, але Кулеба висловив протилежну думку.

"Ми вивчаємо, чи використовує Росія енергоносії, які має у своєму розпорядженні, належним чином, або вона прагне перетворювати їх на зброю", - сказав Блінкен.

За словами Блінкена, якщо Росія спробує використовувати енергоносії як зброю, або зробить інші агресивні дії проти України, США і Німеччина налаштовані вжити заходів.

Разом з тим Кулеба підкреслив, що "Росія вже використовує газ як зброю".

"Ми розраховуємо побачити дії, які здійснить Німеччина, оскільки Німеччина має важелі впливу на Росію", - сказав міністр.

На його переконання, "Росія повинна отримати дуже сильний сигнал не тільки від Сполучених Штатів та інших столиць, але також і з Берліна, що це не гра, яка принесе вигоду Росії".

Автор: Віталій Саєнко