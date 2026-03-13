Посол США при НАТО відреагував на імовірну підтримку Ірану з боку Росії

Раніше Москва запевнила Стіва Віткоффа у непричетності до конфлікту на Близькому Сході.

Станом на зараз немає публічних ознак участі Росії у війні на боці Ірану. Таку заяву зробив посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттью Вітакер в етері телеканалу Fox News.

"Немає жодних ознак, про які ми могли б публічно говорити, що росіяни беруть участь (у війні, – ред.) разом з іранцями", – сказав він.

Вітакер нагадав про слова спецпосланця президента США Стіва Віткоффа про те, що Москва запевнила його у непричетності до конфлікту на Близькому Сході.

Відео дня

"Але навіть якщо це і так, це, безумовно, їм не допомагає, тому що іранці зазнають серйозної поразки", – констатував Вітакер.

Війна на Близькому Сході – інші новини

Загострення на Близькому Сході привернуло увагу до українських технологій. Найбільша нафтова компанія світу Saudi Aramco веде переговори з українськими виробниками щодо закупівлі зенітних дронів для захисту родовищ. Діалог ведеться з компаніями SkyFall та Wild Hornets ("Дикі шершні").

Тим часом країна-агресорка Росія має свою вигоду від операції США та Ізраїлю проти Ірану. На тлі суттєвого зростання цін на нафту кожен день війни приносить Росії 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету.

Якщо ціни не продовжать зростати, до кінця березня російський бюджет додатково заробить 3,3-4,9 мільярда доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: