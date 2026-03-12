Чіпляємось за позиції: полковник розповів про становище у Покровську

А в місті Гришине, яке перебуває в "сірій зоні" росіяни зуміли закріпитися і ховаються в підвалах і льохах.

У Покровському і Мирнограді Донецької області Сили оборони займають позиції у північній частині міст і вони є досить "невигідні".

Про це в етері Radio NV сказав Володимир Полевий, полковник, начальник комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

"Якщо в районі Покровська і Мирнограда росіяни мають перевагу і там тактично невигідні наші позиції, за які ми чіпляємось, то ми сподіваємося, що на це є оперативний чи стратегічний задум командування, а натомість в місті Гришине це позиції, які треба тримати і ми там ефективно знищуємо ворога", - підкреслив він.

Відео дня

Полевий в той же час наголосив, що наступ Сил оборони на півдні став можливим і завдяки тому, що в Покровську українські військові міцно тримали оборону. "Для того, щоб десь наступати, то треба у всіх місцях стримувати противника", - наголосив він.

За його словами, ворог взяв певну тактичну паузу:

"Це зв’язано зі зміною погоди, а також з тим, що ворог не може визначитися, де буде напрямок нашого українського головного удару. Тому ми фіксуємо зменшення інтенсивності активних наступальних штурмових дій на нашому напрямку. Ми залишилися в позиційній обороні, тримаємо позиції на півночі Покровська і Мирнограда. І зараз найзапекліші бої на нашій ділянці відбуваються в районі населеного пункту Гришине".

За його словами, росіяни вважають, що вони вже взяли Покровськ і Мирноград - про це прозвітували ще в січні, і що зараз борються за Гришине.

"Вони справді контролюють з висот і укріплень, якими багатий Покровськ, вони контролюють підходи до міста, нашу логістику. Наші позиції там все ще є, але це не потужний укріпрайон, не позиції наших пілотів, це позиції піхоти, які тримаються на півночі Покровська і Мирнограда", - сказав Полевий.

За його словами, ворог рухається малими піхотними групами, він використовує русло річки Гришинка і ту забудову, яка переходить з Покровська в Гришине, як укриття, і це дає йому можливість пересуватися.

При цьому військовий додав, що на півдні міста Гришине ворог зумів закріпитися і знайти певні укриття, але він там не розгорнув позиції, командні пункти. Полевий додав, що росіяни зайшли в місті в підвали, льохи, де їх Сили оборони України фіксують і зачищають, але ворог має чисельну перевагу в піхоті і в засобах ураження.

"Гришине стало сірою зоною для обох сторін, де є інтенсивне ураження як з нашого, так і з російського боку. Вони використовують чисельну перевагу і поступово продавлюють і посуваються на північ Гришиного".

Ситуація в районі Покровська

Як повідомляв УНІАН, речник угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал зазначав, що ситуація у районі Покровсько-Мирноградської агломерації залишається складною, а також фіксуються ознаки підготовки росін до активізації наступу із залученням резервів.

Він зазначав, що армія РФ нарощує кількість авіаударів та застосування інших вогневих засобів. Своєю чергою підрозділи Сил оборони утримують позиції на північних околицях Покровська та Мирнограда.

Вас також можуть зацікавити новини: