За ціною Ferrari кожен: ЗСУ збили одразу два рідкісних дрона росіян (відео)

Ці дрони використовують для повітряної розвідки, виявлення позицій українських підрозділів та коригування артилерійського вогню.

У районі Гуляйполя Запорізької області підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ знищили два рідкісних та дороговартісних розвідувальних БпЛА противника "Мерлін-ВР".

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил, ці безпілотники використовуються ворогом для повітряної розвідки, виявлення позицій українських підрозділів та коригування артилерійського вогню.

Зазначається, що орієнтовна вартість одного такого БпЛА становить понад 300 тисяч доларів США.

Удари по РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції (НПС) "Тихорецьк" в однойменному населеному пункті Краснодарського краю РФ.

Тихорецький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії. Там розташовані велика нафтобаза та термінал, які відіграють важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів.

Зафіксовано влучання по об’єкту, після чого розпочалася масштабна пожежа. Російська влада підтвердила атаку на НПС і повідомила, що до гасіння пожежі залучено 26 одиниць техніки.

Також в ніч на 2 березня СБУ разом із Силами оборони вразила морський тральщик "Валентін Пікуль". Також отримали серйозні пошкодження протичовнові кораблі "Єйськ" та "Касімов".

Вас також можуть зацікавити новини: