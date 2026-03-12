Раніше за НАТО: в Україні протестують протиповітряний 'купол' нового покоління

Йдеться про комплексну систему протидії усім типам повітряних загроз.

Італійський оборонний концерн Leonardo працює над створенням "купола ППО" під назвою Michelangelo, здатного перехоплювати усі типи повітряних загроз. Елементи цієї системи вже цього року планують випробувати в реальних бойових умовах на території України. Про це пише Breaking Defense із посиланням на заяву генерального директора Leonardo Роберто Чінголані.

"Перший компонент купола Michelangelo… зараз будується для наших друзів в Україні. Перше випробування відбудеться там в реальних умовах. Не питайте мене більше… але це свого роду доказ того, що це дуже ефективний підхід", – розповів він журналістам.

Італійський оборонний концерн позиціонує свою нову розробку як "повну можливість перехоплювати, відстежувати та нейтралізувати нові загрози у всьому операційному спектрі: від балістичних та гіперзвукових загроз до масованих атак, а також низьковисотних та важковиявлюваних загроз, таких як великі рої дронів".

Відео дня

За словами Чінголані, система зможе сторити 10-15-кілометрову "мертву зону", захищену від атак дронів та інших систем зброї.

"Цей [масив засобів ППО] можна розширювати скільки завгодно, якщо у вас є всі платформи, програмне забезпечення, електроніка та засоби керування цими машинами", – пояснив він.

У 2027 році купол Michelangelo має пройти тестування на здатність перехоплювати балістичні ракети. До кінця 2030 року система має досягти повної інтеграції із оборонним системами НАТО та Європейського Союзу.

"Мрія полягає в тому, щоб одного дня у вас був повний купол, який покривав би всю Європу… Важливо, чи потрібно вам захищати 25 квадратних кілометрів, чи вам потрібно захищати Рим, який набагато більший, чи ви хочете захистити всю Італію", – заявив представник компанії.

Як пише український аналітичний проект Defense Express, найімовірніше, в Україні італійці тестуватимуть компонент "купола" Michelangelo, що відповідає за захист від дронів, оскільки протиракетну оборону купола тестуватимуть наступного року.

Війна в Україні: зброя

Як писав УНІАН, Міноборони України, ймовірно, вже закуповує зенітні ракети українського виробництва для посилення системи ППО на тлі постійних російських атак. За словами керівника Агенції оборонних закупівель Арсена Жумаділова, ці ракети можуть бути як новими розробками, так і модернізованими радянськими зразками, що проходять доопрацювання та випробування. Разом із ракетами відомство закуповує і зенітні комплекси, однак їхнє походження не уточнюється.

Також ми розповідали, що ЗСУ почали застосовувати у прифронтовій зоні новий метод протидії російським дронам-"ждунам" на дорогах.

Вас також можуть зацікавити новини: