Присвячений Мітрі: у Німеччині знайшли давнє святилище загадкового культу

У Німеччині археологи виявили рідкісну римську святиню, пов’язану з таємничим культом. Як повідомляє Fox News, за словами дослідників, це найдавніший відомий храм такого типу в Баварії.

Залишки споруди знайшли під час підготовки території до будівництва багатоповерхових житлових будинків у місті Регенсбург. Храм був зведений у I або II ст. н.е. та присвячений Мітрі - центральній постаті так званого "містерійного культу", пов’язаного зі світлом і космічним порядком.

Один із найзагадковіших культів Римської імперії

Культ Мітри поширився у Римській імперії у II–III ст. н. е. та існував паралельно з раннім християнством.

Археолог Йоганнес Себріх з міської служби археології Регенсбурга зазначив, що відкриття є "дуже рідкісним" і фактично унікальним для Баварії. За його словами, аналіз знайдених у святині монет показав, що це найстаріший із дев’яти відомих храмів Мітри, які досі були виявлені в регіоні.

Дослідник пояснив, що культ поширився з Малої Азії до Риму через культурні контакти. Під час спеціальних ритуалів членам культу - так званого мітраїзму - передавали "таємні знання".

За словами Себріха, послідовники могли проходити до 7 рівнів посвяти, що символізувало сходження "небесною драбиною" до найвищого рівня пізнання:

"Це можна описати як "зоряний культ" або "культ містерій". Його й сьогодні вважають одним із найцікавіших і водночас найзагадковіших культів римських богів".

Ритуали та знахідки

На місці розкопок археологи знайшли посуд для пиття, столовий посуд і ємності для зберігання продуктів.

Також були виявлені кістки тварин у ритуальних або сміттєвих ямах, що, за словами дослідників, свідчить про високоякісну їжу, яку приносили в жертву або споживали під час обрядів.

Спочатку археологи не усвідомили значення споруди. Лише під час подальшого аналізу вони дійшли висновку, що це був так званий міфраеум – храм культу Мітри.

Серед важливих знахідок - срібна вотивна табличка з написом DEO INVICTO ("непереможному богу"), титулом, який використовували виключно щодо Мітри.

За словами Себріха, до культу допускали лише обраних, але членство не залежало від соціального статусу. Серед послідовників були солдати, ветерани, купці, раби та вільновідпущеники. Водночас жінок до культу, як правило, не приймали.

Культ поступово зник у V столітті, коли християнство стало домінуючою релігією Римської імперії.

За словами археологів, храм згорів у 171 році н.е. під час Маркоманських війн. Його більше не відбудовували, навіть після того як у 179 році імператор Марк Аврелій заснував у цьому районі військовий табір, що сприяло розширенню цивільного поселення.

Дослідники припускають, що вцілілі вівтарі або культові предмети могли бути врятовані з руїн і використані в нових святинях.

