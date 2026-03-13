Під час ударів по Кувейту Іран, імовірно, пошкодив винищувач Eurofighter Typhoon (фото)

За даними на 2026 рік, Кувейт мав 15 таких літаків.

Під час одного з нещодавніх ракетних ударів по Кувейту Іран, імовірно, пошкодив винищувач Eurofighter Typhoon Повітряних сил країни.

Про це свідчать супутникові знімки авіабази Алі Аль-Салем, які опублікував OSINT-аналітик MenchOsint. На кадрах можна розгледіти чорну пляму біля літака. Видання "Мілітарний" пояснює, що це може бути паливо або мастило, яке витекло після влучання уламка в бак винищувача.

Зазначається, що на самому обʼєкті внаслідок атаки зафіксовано серйозні руйнування. Було пошкоджено ангари та службові приміщення.

У матеріалі зауважили, що станом на 2026 рік на озброєнні Повітряних сил Кувейту було 15 літаків Eurofighter Typhoon.

"Загалом Кувейт замовив 28 винищувачів у межах контракту з італійською компанією Leonardo (22 одномісних та 6 двомісних). Постачання літаків триває окремими партіями, починаючи з кінця 2021 року", – пише автор.

Примітно, що авіабаза Алі Аль-Салем, розташована у центральній частині Кувейту, є стратегічно важливим обʼєктом. Вона знаходиться приблизно за 60 км від кордону з Іраком і має важливу роль як для Повітряних сил Кувейту, так і для військового контингенту США.

"На базі розташоване 386-те експедиційне авіакрило ПС США. Вона є одним із основних логістичних хабів для операцій Центрального командування США в регіоні, забезпечуючи авіаційні перевезення, медичну евакуацію та підтримку бойових операцій", – розповідає "Мілітарний".

Війна на Близькому Сході: втрати техніки

12 березня Центральне командування Збройних сил США повідомило про втрату літака-заправника КС-135. Сталося це у рамках операції "Епічна лють", яку Штати та Ізраїль проводять проти Ірану. Літак розбився на заході Іраку, про долю екіпажу не повідомлялося.

Раніше Ізраїль завдав удару по винищувачах F-14 на авіабазі в Ірані. На супутникових знімках видно уламки щонайменше двох винищувачів F-14 Tomcat.

