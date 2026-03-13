США поспіхом виводять з Південної Кореї системи ППО Patriot і THAAD: про що це свідчить

Сеул фактично залишається без прикриття єдиним комплексом THAAD, а також частини ЗРК Patriot.

Американський контингент у Південній Кореї (USFK) згортає і, вочевидь, перекидає на Близький Схід свій комплекс протиракетної оборони THAAD та системи Patriot. Такий крок є "подарунком" для лідера КНДР Кім Чен Ина, вважають у Defense Express.

У матеріалі зазначається, що американські військові, що базуються у Республіці Корея мають там всього одну батарею комплексу ПРО THAAD. Також у їх розпорядженні є 8-10 батарей ЗРК Patriot. Тому після перекидання цих систем на Близький Схід Сеул фактично залишається без прикриття єдиним комплексом THAAD, а також частини ЗРК Patriot.

Яку саме кількість Patriot американці планують перекинути на Близький Схід, точно невідомо. Видання нагадало, що перед операцією "Опівнічний молот" у червні 2025 року американці на кілька місяців передислокували з азійської країни щонайменше дві батареї Patriot.

Примітно, що тоді Штати уклали попередню домовленість із владою Південної Кореї – сталося це ще до початку операції. Зараз ситуація протилежна, адже операція США та Ізраїлю проти Ірану триває майже два тижні. До того ж, перекидання систем відбувається без жодних домовленостей із Сеулом.

"Така передислокація значно послаблює протиповітряну та протиракетну оборону Південної Кореї, що наче подарунок для Північної Кореї та Чім Чен Ина особисто. Хоча, південнокорейці не залишаються зовсім вже беззахисними, оскільки й самі мають 8 батарей ЗРК Patriot, а також власні зенітно-ракетні комплекси, як от KM-SAM, які мають російське коріння від С-400, і нещодавно гарно себе показали на Близькому сході. До того ж там мають й досить потужний флот, із кораблями оснащеними бойовими системами Aegis та ракетами SM-3, що здатні до екзоатмосферного перехоплення балістичних ракет", – йдеться в матеріалі.

Однак такий поспіх у перекиданні систем свідчить про те, що під час планування операції "Епічна лють" у США недооцінили ракетні та дронові можливості Ірану. Тоді Вашингтон завчасно попіклувався б про передислокацію комплексів на Близький схід, пишуть автори.

У матеріалі також зазначається, що у випадку із комплексом THAAD, на Близькому сході у США є проблеми саме із радіолокаційними станціями AN/TPY-2 під них. Загалом було знищено 4 таких станції, дві з яких належать США. Однак з територій Південної Кореї вивозять увесь комплекс разом з усіма пусковими установками.

"Важливо, що якщо США не зможуть забезпечити належний рівень захисту для передислокованих THAAD та Patriot, то вони можуть бути також уражені, що фактично залишить Південну Корею без цих комплексів на довгий час, доки їх не зможуть замінити новими, або знятими з самих Сполучених Штатів на що там за теперішньої адміністрації навряд чи підуть", – констатує Defense Express.

Перекидання озброєнь на Близький Схід

Про те, що США забирають частину систем Patriot і THAAD з Південної Кореї повідомило корейське агентство Yonhap ще кілька днів тому. Поки що експерти виключають будь-який прямий вплив передислокації ресурсів USFK на стримування північнокорейських загроз у найближчій перспективі.

Крім того, НАТО перекинуло частину систем ППО з Європи на Близький Схід. Це підтвердив головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі, американський генерал Алексус Гринкевич під час слухань у Сенаті США.

