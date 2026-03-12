Вчені знайшли 'винного' у регулярних льодовикових періодах на Землі

Довготривалі кліматичні цикли на Землі визначаються подіями космічного масштабу.

Марс, ймовірно, у значній мірі є відповідальним за цикли глобального похолодання та потепління на Землі. Про це свідчать результати комп’ютерної симуляції, проведеної групою астрофізиків з Каліфорнійського університету, пише Earth.com.

Як зазначає видання, довгострокові кліматичні коливання напряму пов’язані із повільними змінами в орбіті та куті нахилу Землі, адже це впливає на те скільки сонячного світла і під яким кутом досягає поверхні планети.

Під час комп'ютерних прогонів експерти "вмикали" та "вимикали" окремі планети Сонячної системи, щоб подивитися, як наявність та відсутність їхньої гравітації в системі впливає на орбіту Землі та, як наслідок, на її клімат.

"Я знав, що Марс має певний вплив на Землю, але припускав, що він незначний", – зізнався співавтор дослідження, професор планетарної астрофізики Стівен Р. Кейн.

Щоб перевірити вплив Марса на клімат Землі, команда з Каліфорнійського університету змоделювала Сонячну систему, в якій Червоної Планети не існує. Моделювання показало, що без Марса на Землі зберігається великий орбітально-кліматичний цикл тривалістю 430 000 років, який, як вважається, пов’язаний із гравітаційним впливом Венери та Юпітера, але зник коротший цикл тривалістю 100 000 років. Саме останній цикл є відповідальним за льодовикові періоди на Землі.

Коли ж науковці повернули Марс у Сонячну систему і збільшили його масу, то 100 000-річний цикл став значно коротшим.

Детальні результати дослідження опубліковані в журналі Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

