США втратили у війні з Іраном літак-заправник KC-135

Інформації про долію екіпажу у командуванні не надали.

Сполучені Штати Америки втратили у війні з Іраном літак-заправник KC-135. Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США.

"Інцидент стався в дружньому повітряному просторі під час операції "Епічна лють", і рятувальні роботи тривають. В інциденті брали участь два літаки. Один з літаків впав на заході Іраку, а другий благополучно приземлився", – йдеться в заяві.

Зазначається, що втрата літака не була повʼязана з вогневим ураженням з боку противника чи так званим "дружнім вогнем".

Відео дня

Інформації про долю екіпажу у командуванні не надали.

Літак-заправник KC-135 – характеристики

Літак-заправник Boeing KC-135 Stratotanker залишається основою стратегічної авіації США та їхніх союзників уже понад 60 років. Він є близьким родичем пасажирського лайнера Boeing 707, хоча KC-135 має дещо коротший і вужчий фюзеляж.

Перший політ було здійснено у 1956 році, а вже у 1957-му його взяли на озброєння. Сучасні модернізації цього літака можуть нести близько 90 700 кг пального.

Його дальність польоту становить понад 2 400 км з повним завантаженням пального для передачі, а крейсерська швидкість – приблизно 850–930 км/год.

КС-135 допомагають таким винищувачам як F-16, F-35 та стратегічним бомбардувальникам B-52 годинами перебувати в повітрі.

Окрім пального, літак може перевозити до 37 тонн вантажу або до 83 пасажирів. Також його можуть використовувати для медичної евакуації. За даними з відкритих джерел, у США налічується понад 300 таких літаків.

Вас також можуть зацікавити новини: