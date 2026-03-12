Новообраний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї оприлюднив перше звернення

За його словами, якщо бої триватимуть, буде відкрито інші фронти в конфлікті Ірану зі США та Ізраїлем.

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Ормузька протока має залишатися закритою, і дав зрозуміти, що не відступить у війні на Близькому Сході. Це сталося у його перших публічних заявах після того, як він став наступником свого вбитого батька. Як повідомляє Вloomberg, він також заявив, що якщо бої триватимуть, буде відкрито інші фронти в конфлікті Ірану зі США та Ізраїлем.

"Важіль закриття Ормузької протоки, безумовно, має продовжуватися. Були проведені дослідження щодо відкриття інших фронтів, де ворог має мало досвіду та буде дуже вразливим, і їх активація відбудеться, якщо воєнний стан збережеться, і відповідно до національних інтересів", - йдеться у письмовій заяві, яку зачитав ведучий державного телебачення, яке ще не транслювало прямі трансляції виступів Хаменеї.

Чому важливе відкриття Ормузької протоки?

Зазначається, що Іран вважає, що може продовжувати запускати ракети та безпілотники по багатому на енергоносії регіону, що сколихне ринки. Його атаки досі спричинили хаос у країнах від Ізраїлю до Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також призвели до різкого зростання цін на нафту та природний газ.

Відео дня

Протока – життєво важливий водний шлях, через який проходить приблизно п'ята частина світового обсягу нафти та газу – фактично закрита з того часу, як Ізраїль та США розпочали війну ударами по Ірану 28 лютого.

За словами людей, обізнаних з цим питанням, переговори між Тегераном та союзниками США в останні дні були далекі від відновлення Ормузької протоки. Відновлення протоки, де Іран погрожував атакувати судна, було в центрі окремих дипломатичних контактів останніми днями. Поточне посередництво з Іраном очолили Саудівська Аравія, Оман та Туреччина за підтримки європейських країн. Катар відмовився від переговорів після того, як зазнав неодноразових нападів з боку Ірану.

Моджтаба Хаменеї - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Корпус вартових ісламської революції Ірану проштовхнув кандидатуру Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером, вважаючи його більш поступливою версією свого батька, який підтримуватиме їхню жорстку політику. Вибір Хаменеї може призвести до більш агресивної позиції за кордоном та посилення внутрішніх репресій

За даними джерел ЗМІ у розвідці, Хаменеї не з'являється на публіці, оскільки отримав легкі поранення внаслідок спільної операції США та Ізраїлю.

