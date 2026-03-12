Українські зенітні дрони хоче купити найбільша нафтова компанія світу, - WSJ

Saudi Aramco веде переговори з українськими зброярами напряму, в обхід власного уряду.

Найбільша нафтова компанія світу Saudi Aramco веде прямі переговори з українськими виробниками щодо закупівлі зенітних дронів для захисту нафтових родовищ від атак "Шахедів". Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

За словами обізнаних співрозмовників, компанія поспішає укласти пряму угоду з українцями раніше, ніж це зробить власне уряд Саудівської Аравії та інші країни регіону, зокрема Катар. Повідомляється, що Aramco веде переговори зокрема з українськими компаніями SkyFall та Wild Hornets ("Дикі шершні"), які виробляють дрони-перехоплювачі.

Повідомляється, що уряд Саудівської Аравії веде переговори з Україною не лише щодо купівлі дронів. Саудівські посадовці обговорювали з українською компанією Phantom Defense можливість закупівлі українських систем радіоелектронної боротьби для протидії дронам, кажуть джерела.

Відео дня

Як зазначає The Wall Street Journal, наприкінці минулого тижня нафтове родовище Berri, яке розробляє Aramco, атакували дрони, ймовірно, іранського походження. І це був лише один епізод із серії подібних атак на нафтову інфраструктуру регіону від початку ірано-американської війни.

Довідка УНІАН. Saudi Aramco – це найбільша у світі інтегрована енергетична та хімічна компанія, що належить уряду Саудівської Аравії. Aramco володіє найбільшими у світі доведеними запасами нафти (близько 247,2 млрд барелів нафтового еквіваленту станом на кінець 2025 року) та є лідером за обсягами щоденного видобутку нафти – понад 10 млн барелів на день. Aramco відіграє ключову роль в економіці Саудівської Аравії, забезпечуючи значну частину доходів держави.

Війна на Близькому Сході: останні новини

Як писав УНІАН, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Ормузька протока має залишатися закритою і що Іран не відступить у конфлікті зі США та Ізраїлем. Він також попередив про можливість відкриття нових фронтів, якщо бойові дії триватимуть.

Тим часом західні ЗМІ попереджають, що Іран ще не застосував потенційно найбільш небезпечну для світової економіки зброю – морські міни. Якщо наситити ними Ормузьку протоку, експорт нафти з Близького Сходу практично зупиниться.

Вас також можуть зацікавити новини: