У діях Ірану побачили 'руку Путіна': міністр оборони Великобританії пояснив, де саме

Кремль навчає Іран воювати дронами та отримує вигоду від енергетичної кризи, заявив Джон Гілі.

Росія передає Ірану бойовий досвід, здобутий у війні проти України, для ударів по західних об’єктах. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про "приховану руку" диктатора РФ Путіна, яку видно за новими методами іранських атак. Як повідомляє видання The Guardian, британська розвідка зафіксувала, що іранські пілоти дедалі частіше копіюють російську тактику після ударів по базі в Ербілі.

Генерал-лейтенант Нік Перрі повідомив Гілі, що Москва надає Тегерану прямі поради щодо керування безпілотниками. Тепер іранські проксі діють професійніше - використовують дрони-камікадзе Shahed, якими Росія щодня тероризує українські міста.

За словами генерал-лейтенанта, іранські безпілотники "літали на них набагато нижче, і тому вони були ефективнішими" для ураження цілей. Це виявилося серйозною проблемою і західні системи ППО змушені адаптуватися до нових висот.

Війна як бізнес: кому вигідна ескалація

Британський міністр оборони впевнений: Кремль отримує пряму фінансову вигоду від напруженості в регіоні. Високі ціни на енергоносії наповнюють російський військовий бюджет.

"Я думаю, що ніхто не здивується, повіривши, що за деякими іранськими тактиками, а можливо, й за деякими їхніми можливостями, стоїть прихована рука Путіна", - заявив Джон Гілі журналістам.

Видання наголошує, що Іран намагається замінувати Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина світової нафти. Велика Британія готова залучити автономні системи для пошуку мін, але ресурсів бракує. Корабель HMS Middleton наразі перебуває на обслуговуванні, а єдиний вільний есмінець HMS Dragon вирушив до Кіпру для захисту авіабаз.

Останні новини про війну в Ірані

Новий Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї оприлюднив своє перше звернення, в якому пообіцяв відкрити додаткові фронти у війні із США та Ізраїлем. Він підтвердив продовження блокування Ормузької протоки й повідомив про проведення досліджень щодо виявлення вразливих точок ворога, де він має обмежений досвід ведення війни.

Експерти також вважають, що Іран ще не використав до кінця свій найсильніший козир - морські міни. Ці дешеві боєприпаси здатні спричинити хаос у світовій економіці.

З огляду на загострення ситуації на Близькому Сході, аналітики висловлюють стурбованість можливим переходом Ірану на китайську навігаційну систему BeiDou для наведення ракет та дронів. Такий крок може суттєво змінити оборонні можливості Тегерана.

