Графіки відключень на 13 березня: коли не буде світла у п’ятницю

Світло відключають через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

У п’ятницю, 13 березня, у всіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла, а з 17:00 до 23:00 - графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), повідомляє "Укренерго".

Як зазначили диспетчери енергосистеми, світло відключають через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

В "Укренерго" нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Також у компанії порадили дізнаватися актуальний час та обсяг застосування відключень за адресою на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що дефіцит електроенергії в українській енергосистемі вдалося суттєво скоротити. Якщо взимку нестача сягала 5–6 ГВт, то, станом на початок березня вона зменшилася приблизно до 1 ГВт.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує подальше скорочення дефіциту електроенергії у квітні - з огляду на завершення опалювального сезону та завдяки активній генерації на гідро- та сонячних електростанціях.

