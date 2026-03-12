НАТО перекинуло частину систем ППО з Європи на Близький Схід, - американський генерал

Ці засоби було використано для захисту союзників по НАТО у східній частині Середземного моря.

НАТО було вимушене перекинути кілька систем протиповітряної оборони з Європи на Близький Схід на тлі військової операції Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю проти Ірану.

Як повідомляє CNN, таку заяву зробив головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі, американський генерал Алексус Гринкевич під час слухань у Сенаті США.

За його словами, він використовував "деякі з наших засобів протиповітряної оборони Європейського командування для захисту деяких наших союзників по НАТО" у східній частині Середземного моря.

На запитання про те, чи означає це, що ці засоби були перекинуті на Близький Схід, Гринкевич відповів ствердно.

Перекидання систем ППО на Близький Схід

Раніше південнокорейське агентство новин Yonhap повідомило, що США забирають частину систем ППО з території Республіки, перекинувши їх на Близький Схід.

В матеріалі було сказано, що США, схоже, перекидають батареї протиракетної оборони Patriot і частину протиракетної системи Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Альтернативі останній Південна Корея не має.

Цей крок викликав у Сеулі занепокоєння щодо стримування загрози з боку Північної Кореї.

