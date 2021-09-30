Відмова Кремля змусить Вашингтон засумніватися в можливих мотивах припинення постачань газу в Європу.

На тлі різкого зниження рівня запасів природного газу у європейських сховищах, Євросоюзу варто наростити його транзит з Росії через Україну.

Про це виданню "Інтерфакс" заявив посол США в Росії Джон Салліван.

За словами дипломата, таким чином ЄС диверсифікує енергопоставки і забезпечить свою енергобезпеку. При цьому Салліван вважає, що у РФ достатньо газу для задоволення енергетичних потреб Європи.

Читайте такожЦіна на газ у Європі побила новий рекорд: як це вдарить по Україні"Ми цьому віримо і закликаємо уряд Росії направити додаткові постачання через Україну, у якої зараз є достатньо газопровідних потужностей, не використовуючи "Північний потік 2", - додав американський посол.

Салліван вважає, що відмова від такого кроку не тільки вдарить по енергобезпеці Європи, але і поставить під сумнів запевнення Росії про постачання газу і можливі мотиви їх припинення.

Крім того, дипломат запевнив, що США продовжать перевіряти компанії на предмет їхньої причетності до будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2" і в разі підтвердження зв'язків - вносити їх до санкційних списків.

Нагадаємо, що через зниження рівня запасів газу в ЄС цього тижня ціна на нього піднялася до рекордного максимуму, перевищивши психологічну позначку в $1000.

А пізніше Угорщина підписала з "Газпромом" 10-річний контракт на постачання газу в обхід України

Автор: Станіслав Кожемякін