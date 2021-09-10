У США занепокоєні питанням корпоративного управління.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки закликають владу України оновити наглядову раду і голову правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила під час форуму "Ялтинська європейська стратегія".

"Ми бачили доволі суттєвий прогрес, однак усе ще є те, що треба зробити", - заявила Нуланд.

У цьому зв'язку вона заявила, що у США занепокоєні питанням корпоративного управління, яке було "історією успіху" для України у започаткуванні професійної міжнародної наглядової ради, яка обирає керівників, котрі відповідають світовим стандартам.

За її словами, коли йдеться про шлях великої приватизації, управління сотні провідних компаній в Україні має відповідати міжнародним стандартам.

"Структури, які ми створили - відмінні. Але коли правила гри і законодавство не дотримуються - страждає Україна і українці. Тож ми вчора ми говорили про наше занепокоєння стосовно поточної кризи лідерства у "Нафтогазі", в тому числі, враховуючи факт, що деякі міжнародні наглядачі подали у відставку. Ми закликаємо сторони об'єднатися для оновлення наглядової ради і її виконавчого директора, і зробити це таким чином, щоб це відповідало принципам управління Організації економічного співробітництва та розвитку", - наголосила Нуланд.

При цьому вона сказала, що це стосується не лише "Нафтогазу", а й загалом інвестиційного клімату в Україні.

"Якщо ви хочете, щоб більше американських і європейських компаній приходили в Україну, як і усі ми хочемо, то чим більше вони бачитимуть дотримання міжнародних стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку - тим більше впевненості вони матимуть", - сказала Нуланд.

Вона відзначила, що Україна робить важливі кроки, в тому числі стосовно реформи відкриття ринку землі, боротьби з корупцією, проcування необхідного законодавства у Верховній Раді.

За її словами, чим більш сильною, очищеною, демократичною і прозорою буде Україна, тим більше вона як держава зможе задовольняти інтереси українських громадян і буде спроможною інтегруватися з Європою, і зокрема, буде більш готовою на шляху до НАТО і Євросоюзу.

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Ситуація з призначеннями у "Нафтогазі"

28 квітня Кабінет міністрів припинив повноваження членів наглядової ради "Нафтогазу", а також голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

У НАЗК вважають, що підписання контракту НАК "Нафтогаз України" з Вітренком порушує закон, адже раніше він "працював на посаді заступника міністра енергетики України та виконував обов’язки керівника цього міністерства, впливаючи водночас на "Нафтогаз". У НАЗК подали позов до суду про припинення контракту. Вітренко заявляє, що його призначення на посаду було законним.

7 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив першому віце-прем’єр-міністру – міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня оголосити конкурс стосовно відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогаза". Шмигаль зазначив, що конкурс має закінчитися у листопаді 2021 року, а не пізніше ніж до 1 травня 2022 року повинен відбутися конкурс на посаду голови правління наглядової ради.

Автор: Віталій Саєнко