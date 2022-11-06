Йдеться про ситуацію, коли в місті не буде ні електрики, ні водопостачання, ні водовідведення.

Київська влада готується до евакуації мешканців столиці у разі повного припинення електропостачання.

Як заявив у коментарі The New York Times директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, є ризик втрати усієї системи електропостачання у разі завдання Росією нових ударів по критичній інфраструктурі.

За його словами, повідомлення про те, що електромережа знаходиться на межі відмови, столична влада отримає за 12 годин. Якщо справа дійде до цього, зазначив Ткачук, "ми почнемо інформувати людей і просити їх поїхати".

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Йдеться про ситуацію, коли в місті не буде ні електрики, ні водопостачання, ні водовідведення.

Наразі ж у столиці все контрольовано і причин говорити про надзвичайну ситуацію немає, додав Ткачук вже після виходу публікації, про що йдеться на сайті КМДА.

"Система цивільного захисту має бути готова до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію. Щоб реагувати правильно, ми мусимо мати план на всі можливі випадки... Причин для розмов про евакуацію наразі немає", – наголосив Ткачук.

Відключення світла у Києві: загроза повного блекауту

Перебої з електропостачанням у Києві та області почалися з 10 жовтня - після перших масованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі.

Наразі у місті діють аварійні та стабілізаційні відключення. Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

За словами колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Івана Плачкова, через обстріли РФ у регіоні працює лише один з чотирьох потужних трансформаторів: "Якщо не відключати той, що залишився, він буде перевантажений і може вийти з ладу. Один трансформатор працює, а треба виконувати роботу, потрібно підключати другі, а щоб їх підключити, треба зняти напругу з того, що працює, тобто відключити, тому споживачі залишаються без електроенергії".

Мер Києва Віталій Кличко не виключив сценарій, згідно з яким столиця залишиться без тепла, води і зв'язку. Щоб мінімізувати для киян наслідки постійних атак Росії на об'єкти критичної інфраструктури, у ожному районі Києва підготують в середньому по 100 пунктів обігріву, які працюватимуть у випадку надзвичайних ситуацій взимку. Ці пункти обладнають всім необхідним: теплом, освітленням, санвузлами, їдальнями, місцями для відпочинку, банками теплого одягу та теплими ковдрами.

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