Стовп диму було видно за кілометри: в США раптово спалахнув великий НПЗ

Пожежа вирувала на об’єкті майже п’ять годин.

Компанія Valero Energy Corp закрила свій нафтопереробний завод потужністю 435 000 барелів на добу у Порт-Артурі, штат Техас, США. Причиною став вибух та пожежа на установці гідроочищення дизельного палива.

Агенство Reuters пише, що пожежа на заводі продовжувала вирувати майже п'ять годин після вибуху, що стався близько 00:30 за Гринвічем у вівторок, 24 беерзня. Вибух було чутно на відстані до 11 миль (17,7 кілометрів).

Нафтопереробний завод втратив подачу води та пари, коли пожежники намагалися загасити загорання. Про постраждалих на об'єкті не повідомляли.

Установки гідроочищення дизельного палива використовують водень для видалення сірки з моторного палива під час його виробництва з метою дотримання екологічних норм США.

Видання Bloomberg вказує, що НПЗ може переробляти 435 000 барелів важкої сірчистої нафти на добу у бензин, дизельне паливо та авіаційне паливо. І додає, що очевидці спостерігали густий дим, що підіймався зі сторони заводу після вибуху.

Пожежа сталася на тлі стрімкого зростання цін на бензин після того, як удари США та Ізраїлю змусили Іран вжити заходів у відповідь, фактично закривши Ормузьку протоку, що порушило глобальні поставки нафти та газу. Закриття заводу ще більше посилить тиск на ринку пального США.

Ціни на нафту та заяви Трампа - останні новини

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що з іранською стороною провели "продуктивні переговори" щодо припинення війни.

Ціни на нафту одразу ж відреагували на цю заяву різким падінням, проте вже зранку вівторка відновили зростання. Так, нафта марки Brent здорожчала на 2,59 долара – до 98,51 долара за барель, а марка WTI додала в ціні 2,39 долара – до 90,52 долара за барель.

