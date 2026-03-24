Ціни на нафту стрімко зростають, попри обіцянки Трампа

Деякі аналітики не виключають значну ескалацію на Близькому Сході.

Ціни на нафту зранку 24 березня відновили зростання після різкого падіння за підсумками торгової сесії 23 березня. Це відбулося на тлі побоювань, що до війни на Близькому Сході можуть бути втягнуті інші країни, повідомляє Bloomberg.

За даними порталу investing, станом на 9:48 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 2,59 долара - до 98,51 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 2,39 долара - до 90,52 долара за барель.

Видання зазначає, що вартість нафти марки Brent за підсумками торгової сесії 23 березня впала на 11% через те, що президент США Дональд Трамп відклав на п’ять днів погрозу завдати удару по енергетичній інфраструктурі Ірану, заявивши, що ведуться переговори з Тегераном. Журналісти додають, що іранська влада заперечила факт проведення переговорів, тоді як Ізраїль продовжував атакувати цю країну.

Тим часом, Bloomberg з посиланням на The Wall Street Journal зазначає, що союзники США в Перській затоці поступово наближаються до того, щоб долучитися до війни проти Ірану. За даними джерел журналістів, саудівський кронпринц Мохаммед бін Салман близький до рішення приєднатися до атак.

"Якщо країни Перської затоки приєднаються до конфлікту, це означатиме значну ескалацію", – зазначив аналітик ринку глобального онлайн-брокера XS.com Лін Тран.

Тим часом, за даними іранських ЗМІ, заступник голови іранського парламенту Алі Нікзад дав зрозуміти, що повноцінне судноплавство Ормузькою протокою не буде відновлене і переговорів із Вашингтоном не буде.

Водночас, за інформацією джерела CBS, Тегеран вивчає листи, отримані від Вашингтону через посередників.

"Незрозуміло, наскільки просунулися переговори за лаштунками і чи готовий на даному етапі Корпус вартових ісламської революції (КВІР) йти на компроміс, оскільки він як і раніше міцно контролює Ормузьку протоку", – зазначили аналітики RBC Capital Markets LLC.

За даними Bloomberg, останніми днями невелика кількість суден успішно вийшла з Перської затоки, тобто вони пройшли і Ормузьку протоку. Однак основний потік суден залишається заблокованим.

Аналітики компанії Macquarie прогнозує, що ціни на нафту після заяви Трампа про перемовини з Іраном можуть знизитися до 85-90 доларів за барель з "урахуванням можливого зниження напруженості". Водночас експерти очікують, що котирування повернуться до діапазону 110 доларів за барель, якщо не буде відновлене повноцінне судноплавство в Ормузькій протоці, повідомляє Reuters.

Ситуація в Ірані та ціни на нафту - останні новини

Через бойові дії на Близькому Сході та фактичне закриття Ормузької протоки для судноплавства вартість "чорного золота" суттєво зросла. Станом на ранок 23 березня вартість нафти марки Brent перевищила 109 доларів за барель.

Водночас після заяви президента США Дональда Трампа про можливе відкриття Ормузької протоки найближчим часом котирування нафти полетіли донизу.

Разом з тим, за даними ЗМІ, Іран висунув жорсткі умови завершення війни. За даними джерел журналістів, Тегеран, зокрема, хоче стягувати збори з суден, що проходять через цей шлях – за аналогією з Єгиптом і Суецьким каналом.

Вас також можуть зацікавити новини: