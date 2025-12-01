Турецький лідер засудив нещодавні події.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відреагував на нещодавні атаки на танкери "тіньового флоту" Російської Федерації у Чорному морі.

Ці події він назвав "тривожною ескалацією", повідомляє Le Monde. Турецький лідер засудив атаки безпілотних систем, відповідальність за які взяла на себе Україна.

"Ми ні в якому разі не можемо прийняти ці атаки, які загрожують безпеці судноплавства, навколишньому середовищу та життю в нашій виключній економічній зоні", – заявив Ердоган.

Відео дня

За його словами, війна Росії проти України почала становити загрозу для безпеки судноплавства у Чорному морі.

"Атаки на судна в нашій виключній економічній зоні в п'ятницю свідчать про тривожну ескалацію. Ми не можемо жодним чином виправдати ці атаки. Ми передаємо необхідні попередження всім сторонам щодо таких інцидентів", – цитує Ердогана Reuters.

Атаки на "тіньовий флот" РФ

28 листопада у Чорному морі неподалік від берегів Туреччини було атаковано два танкери "тіньового флоту" РФ. Йдеться про підсанкційні судна під назвами KAIRO та VIRAT.

Джерела УНІАН розповідали, що танкери було уражено морськими дронами СБУ – Sea Baby. Кораблі, які Росія використовує для обходу санкцій, отримали серйозні пошкодження.

Примітно, що на момент атаки вони були порожніми – прямували до порту Новоросійськ.

Раніше в турецькому МЗС, коментуючи ці події, заявили, що атаки "створили серйозну загрозу безпеці судноплавства, життю, майну та навколишньому середовищу в регіоні".

Вас також можуть зацікавити новини: