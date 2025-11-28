Принаймні на одному з них перед цим прогримів вибух.

У Чорному морі недалеко від турецьких проток горять одразу два танкери "тіньового флоту" РФ. Один із них, імовірно, підірвався на міні.

Так, російське видання "Известия" пише з посиланням на головне управління з морських справ Туреччини, що на борту танкера Kairos стався вибух, після чого на судні спалахнула сильна пожежа. При цьому турецькі чиновники не змогли відповісти, що могло стати причиною вибуху.

"Ми евакуювали всіх 25 членів екіпажу, благополучно, і доправили їх у медичні установи на березі. Поранень і смертей не зафіксовано", - підкреслили в управлінні. Стверджується, що екіпаж судна складався переважно з китайців, росіян на ньому не було.

Також росіяни стверджують, що танкер нібито був порожній на момент інциденту. Турецькі рятувальні судна зараз зайняті його гасінням.

Трохи пізніше стало відомо, що поруч із турецьким узбережжям горить танкер VIRAT. "Ми не знаємо причину події. Є непідтверджені відомості, що причиною НП стало зіткнення або, можливо, вибух. Потім з'явився густий дим із машинного відділення", - розповіли турецькі чиновники.

Екіпаж цього судна, що складається з 20 осіб, на момент публікації тільки чекав на буксир, хоча й стверджувалося, що люди перебувають "у безпеці".

Як пише Reuters, обидва танкери є частиною "тіньового флоту" РФ, задіяного для обходу західних нафтових санкцій. Причому обидва судна вже теж внесені до санкційних списків.

"За повідомленнями, судно могло налетіти на міну і може затонути", - додає Reuters про танкер Kairos.

Техногенні аварії, пов'язані з РФ

Як писав УНІАН, сьогодні на російському космодромі "Ясный" відбулися невдалі тестові випробування ракети, ймовірно, МБР "Сармат". Одразу після зльоту ракета кілька разів перевернулася в повітрі і впала.

Також ми розповідали, що напередодні під час звичайного запуску космічної ракети з космонавтами на борту з "Байконура" росіяни примудрилися пошкодити стартовий майданчик. Тож на деякий час росіянам доведеться посидіти без космічних польотів.

