НКРЕКП перевірить постачальників з найвищими тарифами.

НКРЕКП починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на розподіл газу.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

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«Ми хочемо вийти на системне і збалансоване рішення. Особливо проблемною зараз є ситуація в населених пунктах, де функціонують малі оператори ГРМ, які обслуговують невелику кількість споживачів. Це питання також має бути вирішене найближчим часом», - написав Шмигаль.

Разом з тим, антимонопольний комітет України повідомив про те, що найближчим часом вивчить обгрунтованість і прозорість формування тарифів на розподіл газу.

«Протягом липня-грудня 2020 ми були свідками зростання тарифів на газорозподіл в абсолютній більшості областей. До того ж ці тарифи істотно відрізняються у різних суб'єктів. Обгрунтованість і прозорість формування такого тарифу буде вивчена Антимонопольним комітетом найближчим часом. У разі виявлення порушень Комітет змусить регулятора виправити ситуацію», - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

З 1 січня в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що буде пропонувати встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ в розмірі 6,99 гривні за кубометр.

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Автори: Олена Коваленко, Ігор Орел