До жовтня планують підготувати усі об'єкти ЖКГ до зими.

На сьогодні Україна вже підготувала до опалювального сезону 70% об'єктів ЖКГ, решту - енергетики обіцяють встигнути завершити до жовтня. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

"Станом на 15 серпня маємо понад 70% готовність обʼєктів ЖКГ. Продовжуються планові роботи з підготовки житлового фонду, мереж, котелень та генеруючого обладнання. До 1 жовтня очікуємо 100% готовність", - сказав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Александр Кубраков.

Він додав, що теплова частина в практично усіх ТЕЦ наразі відновлена, продовжуються планові роботи з ремонту генеруючого обладнання. Разом з тим, відомство працює над залученням міжнародної технічної допомоги й формування резервної кількості запчастин та обладнання для об'єктів критичної інфраструктури.

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Підготовка до опалювального сезону в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що поки ще немає гарантій того, що Україна зможе пережити зимовий період в спокійному режимі. Тому він закликав не позбавлятися генераторів, які забезпечили виживання бізнесу та побутових споживачів минулої зими.

На думку українських експертів цьогорічна зима може бути більш складною в порівнянні з попередньою, оскільки стан української енергетичної системи наразі менш стійкий. Отже, громадянам України доцільно бути готовими до можливості виникнення перебоїв у постачанні електроенергії.

Щодо тривалості відключень взимку, то деякі українську експерти енергетичної галузі вважають, що цілком можливі відключення по 10 годин. Інші кажуть, що це малоймовірно і вимкнення світла будуть не більшими за минулорічні.

Стосовно протиповітряної оборони, то вона стала значно краща, ніж минулого опалювального сезону, тож вплив російських ракетних бомбардувань, які прогнозують з настанням холодів, матимуть менш руйнівний вплив на енергетику.

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