На захопленому США російському танкері було 17 українців, - Стефанішина

Українські дипломати тримають контакт з американськими органами влади.

На борту російського "тіньового" танкера Bella-1, затриманого військовими США в Північній Атлантиці два дні тому, в екіпажі були 17 громадян України. Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на посла України в США Ольгу Стефанішину.

"Посольство у постійному контакті з американськими органами та Держдепартаментом для забезпечення консульського доступу до громадян", - йдеться у повідомленні.

На борту другого танкера, затриманого в той самий день - M-Sophia - українських громадян немає. Чи були українці на танкері Olina, захопленому сьогодні біля Венесуели, не повідомляється.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Телеграм-каналі повідомив, що українці, затримані американцями на танкері Bella-1, найімовірніше, є мешканцями окупованого Криму.

