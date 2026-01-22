Макрон повідомив про затримання танкеру 'тіньового флоту' РФ

За словами президента Франції, судно слідувало з Росії під фальшивим прапором, затримання відбулося в Середземному морі за підтримки союзників.

В четвер, 22 січня, вранці службовці Військово-морських сил Франції піднялися на борт нафтового танкера, що слідував із Росії й перебуває під міжнародними санкціями, повідомив в соцмережі Х президент Франції Емманюель Макрон.

Макрон також додав, що судно підозрюють в плаванні під фальшивим прапором.

"Ми не будемо терпіти жодних порушень. Сьогодні вранці французький військово-морський флот затримав нафтова судно, що прямувало з Росії, яке підпадає під міжнародні санкції і підозрюється у використанні фальшивого прапора", - йдеться в повідомленні французького президента.

Відео дня

Він додав, що операцію було проведено у відкритому морі в Середземному морі за підтримки кількох союзників Франції.

"Вона була проведена у суворій відповідності до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права", - підкреслив Макрон.

Президент Франції додав, що вже розпочато судове розслідування.

"Судно було перенаправлено. Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій", - йдеться в його заяві.

Макрон нагадав, що діяльність "тіньового флоту" Росії сприяє фінансуванню агресивної війни проти України.

"Тіньовий флот" РФ: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що Інститут вивчення війни зазначає про посилення тиску з боку країн Європи проти нафтових танкерів, пов'язаних з Росією та її союзниками. Аналітики зазначили, що десятки танкерів "тіньового флоту" біля узбережжя Венесуели перейшли на використання російських прапорів протягом останніх місяців. Окрім цього, багато суден "тіньового флоту", пов'язаних з Росією, підпадають під санкції за перевезення вантажів на підтримку іранського режиму.

Також ми писали, що Італія арештувала підсанкційний танкер російського "тіньового флоту", який ходив під прапором одного з островів Океанії. Відомо, що судно прямувало з російських територіальних вод у Чорному морі. Арешт стався в порту міста Бріндізі після розслідування фінансистів та митників, яке вони провели у координації з прокуратурою. Під слідством перебувають чотири особи: імпортер, судновласник та два члени екіпажу. Їх звинувачують в порушенні санкцій, які ввів Євросоюз.

Вас також можуть зацікавити новини: