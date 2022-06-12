Триває ліквідація наслідків ракетних ударів.

У Чорткові після обстрілів відновлено газо- та водопостачання.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

"Газо- та водопостачання у Чорткові відновлено. Роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів тривають", - зазначив він.

Труш додав, що працює комісія з оцінки вартості збитків майна цивільних громадян.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня о 21.46 Росія здійснила ракетну атаку по Чортківському району Тернопільської області. Попередньо, усі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря.

Зруйновано частину воєнного об'єкту, а також чотири п'ятиповерхові будинки, де перебували цивільні мешканці. Поранено 22 особи, яких госпіталізували, серед них - 12-річна дитина.

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