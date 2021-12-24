Контракт на транзит газу діє до 31 грудня 2024 року

Російська Федерація нібито готова вести переговори про продовження контракту на транзит газу через Україну. Дане питання, на їхню думку, має обговорювати з точки зору комерції.

Про це заявив директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олексій Поліщук у коментарі "РИА Новости".

За його словами, для початку необхідно розуміти, хто, в яких обсягах та на яких умовах буде закуповувати газ через Україну.

"Переговори про продовження транзиту можна проводити тоді, коли є чітке розуміння, хто з партнерів буде готовий закуповувати російський газ, в яких обсягах та на яких умовах. Тема транспортування в цьому випадку буде вважатися вторинною", - заявив Поліщук.

Читайте такожМільйон євро і "Північний потік-2" запустять без сертифікації-експертПри цьому він вважає, що Україна "з політичних цілей" говорить про продовження договору до його закінчення.

Варто відзначити, що контракт на транзит російського газу через Україну діє до 31 грудня 2024 року.

Транзит газу - що відомо

Президент Володимир Зеленський заявив під час прес-марафону, що Україна запропонувала Росії збільшити транзит природного газу до Європи та знижку, однак офіційної відповіді на цю пропозицію не отримала.

Україна хоче продовжити дію контракту з "Газпромом" про транзит газу на 15 років.

Голова правління " Нафтогаз України "Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує обсяги транзиту газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити якомога швидше сертифікувати"Північний потік-2".

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Читайте такожМи можемо стати свідками газової капітуляції Європи через дії Росії-експертТранзит природного газу через Україну за 11 місяців поточного року склав 38,3 млрд куб. м, а середньодобовий обсяг транспортування - 114,8 млн куб. м.

Всього до Словаччини надійшло 24,849 млрд куб. м газу, до Угорщини - 6,799 млрд куб. м, до Молдови - 2,783 млрд куб. м, до Польщі — 3,524 млрд куб. м і до Румунії - 0,394 млрд куб. м.

У листопаді 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи склав 3,049 млрд куб.м, що на 414 млн куб. м більше, ніж у жовтні (+16%).

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