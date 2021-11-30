Він каже, що РФ не хоче обговорювати продовження контракту.

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Росія не хоче вести з Україною переговори про продовження контракту про транзит газу в ЄС після 2024 року.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, після 2024 року постачання газу з Росії за цим маршрутом не здійснюватимуться.

"Немає нічого, навіть натяку, офіційних або неофіційних переговорів (з Росією)... ми обговорюємо з американцями і німцями, що всі ми хотіли б, щоб транзит тривав, але росіяни не хочуть починати ці обговорення", - розповів Вітренко.

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Він зазначив, що якщо угода не буде продовжена, використання російських трубопроводів посилить контроль Росії над поставками газу в Європу.

Також Вітренко розповів, що "Нафтогаз" не має права вето в питанні сертифікації "Північного потоку-2".

Він підкреслив, що Україна звернеться до суду, якщо газопровід сертифікують всупереч європейському законодавству.

"Північний потік-2"

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами МВФ, запуск газопроводу "Північний потік-2" може призвести до скорочення доходів України від транзиту газу на 40%, до 1,2 млрд дол. на рік до 2024 року, поки діє нинішній контракт з "Газпромом" на транзит.

Україна хоче продовжити дію контракту з "Газпромом" про транзит газу на 15 років.

Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує обсяги транзиту газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити якомога швидше сертифікувати "Північний потік-2".

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Автор: Людмила Жерновська