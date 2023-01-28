Тимчасова відсутність електрики не означає пропорційне зниження загального споживання, кажуть в Yasno.

Рахунки українців за електрику не зменшуються, а часом навіть зростають, хоча без світла доводиться сидіти інколи і по півдня. Чому так відбувається, пояснив гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Справа у відкладеному, або підвищеному споживанні електроенергії після того, як постачання відновлюють. Коли світло дають, у розетки включається все - зарядні для телефонів, пауербанків, бойлери, пралки, пилососи. Відбувається різкий стрибок споживання", - пояснив Коваленко.

Він зазначив, що з урахуванням такого відкладеного енергоспоживання підсумкові обсяги виходять тими ж, що і в період до перебоїв зі світлом.

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"Навіщо тоді взагалі вимикати? Зараз важливе споживання у конкретний момент часу. Тому що виробляються конкретні обсяги електроенергії, які не можна перевищувати", – заявив Коваленко.

Він зазначив, що цифри в платіжках можуть виявитися вищими за очікування ще й тому, що показання лічильників передаються нерегулярно або пізно. У такій ситуації енергокомпанія може нарахувати плату не за фактичним споживанням, а за середнім показником за минулі періоди.

Поточна ситуація в енергетиці

За заявами "Укренерго", у даний час зберігається значний дефіцит потужностей, але і споживання електроенергії теж дещо зменшилося. При цьому найскладніша ситуація в Одеській області.

Загалом, як заявляють у ДТЕК, зараз близько 75% теплової генерації України потребує відновлення після російських атак. Енергетики докладають максимум зусиль для відновлення нормального електропостачання.

На цьому тлі в Польщі відкрили новий енергетичний хаб rescEU. Він стане логістичним центром для доставки екстреної енергетичної допомоги Україні у зв'язку з російськими ударами по українській енергоінфраструктурі.

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