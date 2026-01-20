Росія прагне '‎вимкнути'‎ Київ: експерт пояснив нову стратегію ворога

Через атаку росіян в столиці вчергове постраждали ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Російські окупанти наносять удари по підстанціях для того, щоб залишити Київ без внутрішнього та без зовнішнього енергозабезпечення. Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова, енергетичний експерт Володимир Омельченко.

За його словами, росіяни концентрують удари по Києву, тому що це центр прийняття рішень. У Кремля є надія, що мешканці столиці не витримають та почнуть просити владу капітулювати і піти на російські умови.

"‎Насамперед б'ють по найбільш чутливих місцях Києва. Це системи теплозабезпечення в морозну погоду, які важко захистити. Це критична інфраструктура взимку для мільйонів людей"‎, – зазначив фахівець.

Володимир Омельченко вважає, що спочатку у росіян була мета до нового року розділити українську енергетичну систему мінімум на три частини: Лівобережну, Правобережну і Одеський регіон. Вони її не досягли і, ймовірно, вже не досягнуть.

Нагадаємо, внаслідок нової атаки в Києві вчергове постраждали ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Проте, на думку енергетичного експерта, наслідки ударів є меншими, ніж за попередніх атак.

"Але повністю ТЕЦ-5, наприклад, неможливо буде відновити, як мінімум, до закінчення цього опалювального сезону. Можемо говорити лише про часткове відновлення – а це Голосіївський, Печерський райони, Теремки", – говорить Володимир Омельченко.

Він додав, що найскладнішою ситуація залишається в Києві, тому що в столиці найбільше будинків без тепла. Також традиційно складною є ситуація у прифронтовій зоні: у Харкові, Дніпрі, а також на Полтавщині та у Запоріжжі.

"В Херсоні особливо складно, тому що там вибили теплову генерацію, зруйнували ТЕЦ", – додав енергетичний експерт.

Він також вважає, що столична влада має виділити кошти на точкове тимчасове переміщення певної кількості людей із вразливих категорій.

Ситуація в енергетиці – прогнози

Раніше народний депутат України з фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк повідомив, що ситуація в енергетичній галузі, яка сьогодні під потужними російськими ударами, почне покращуватися з березня.

Схожої думки щодо відключень дотримується енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв. За його словами, найближчим часом українцям не варто очікувати на значні обсяги європейських кіловатів.

Спеціаліст нагадав, що восени 2025 року Україна мала право імпортувати 2150 МВт. Після тривалих перемовин ЄС дозволив Києву додатково закуповувати ще 200 МВт електроенергії.

