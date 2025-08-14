Прем’єрка доручила провести аудит усіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах.

Кабінет міністрів вирішив перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській та Свічанській ділянках, що розташовані в межах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, рішення ухвалено на виконання положень американсько-української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови.

"Умови (конкурсів, - УНІАН) оновили - з правом партнера зі США викупити продукцію та гарантією, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови", - зазначила Свириденко.

Про обсяг потенційних запасів вуглеводнів на зазначених Свічанській та Межигірській ділянках не повідомляється. У 2023 році державне "Укргазвидобування" пропонувало уряду укласти угоду про розподіл продукції стосовно цих нафтогазоносних ділянок на 50 років.

Очільниця уряду також доручила Мінекономіки та Держгеонадра провести аудит всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на видобуток корисних копалин на стратегічно важливих родовищах.

"Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку. Такі об’єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів", - додала Свириденко.

Угода про корисні копалини зі США

1 травня стало відомо про підписання угоди про створення українсько-американського Інвестиційного фонду відбудови. Згідно з угодою, Фонд створюється на умовах рівноправного партнерства і жодна зі сторін не має вирішального голосу.

На початку червня 2025 року Верховна Рада схвалила зміни до Бюджетного кодексу, які необхідні для старту реалізації "мінеральної угоди".

14 липня урядовці визначили перелік надр, які будуть виставлені на аукціон в рамках реалізації угоди з США. До зазначеного переліку увійшло понад 60 ділянок надр.

