Такого результату вдалося досягти завдяки впровадженню транзиту на коротку відстань.

Україна у 2020 році закачала в підземні сховища газу (ПСГ) рекордні обсяги природного газу ‒ 27 мільярдів кубометрів, з яких третина блакитного палива - газ нерезидентів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу "П'ять років газової незалежності" заявив генеральний директор держкомпанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Ми впровадили кілька нових продуктів, це shorthaul і короткий транзит, що дозволило нам залучити в українські газові сховища рекордну кількість газу. На сьогодні в сховищах близько 27 мільярдів кубометрів газу. Значна частина, близько 10 мільярдів кубометрів – це газ нерезидентів. Це європейські компанії, які привезли на зберігання такий великий обсяг газу", - сказав він.

За словами Макогона, одним з ключових завдань для "Оператора ГТС України" є співпраця з угорським оператором з метою виходу до нового терміналу в Хорватії, що забезпечить Україні доступ до середньоазіатського газу через Трансбалканський газопровід.

Що цьому передувало

З 1 січня 2020 року функції оператора магістральних газопроводів перейшли від держкомпанії "Укртрансгаз" до "оператора ГТС України", який був переданий в управління держкомпанії "Магістральні газопроводи України" (МДУ), підпорядкованої Міністерству фінансів України.

Довідка УНІАН

В Україні експлуатується 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 мільярда кубометрів.

В останні 10 років Україна використовує для забезпечення власних потреб лише 50-60% технічної потужності своїх сховищ.

П'ять найбільших українських ПСГ знаходяться в західній частині України, лише за 160 кілометрів від кордону з Угорщиною.

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Автор: Бредіхіна Ганна