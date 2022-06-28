Герман Галущенко зазначив, що початковий обсяг експорту складе 100 МВт.

Україна 30 червня почне поставляти електроенергія до Європи на комерційній основі. Початковий обсяг експорту складе 100 МВт.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

"ENTSO-E прийняло довгоочікуване рішення щодо офіційного старту з 30 Червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи. Початковий обсяг експорту 100 МВт, і обсяги будуть збільшуватися поступово, після щомісячної оцінки ENTSO-E впливу на європейську енергосистему", - йдеться в повідомленні.

За словами Галущенка, Україна вже зараз може експортувати до 1690 МВт, а після проведення деяких заходів пропускна здатність може зрости до 4-5 ГВт.

"Всі генеруючі компанії матимуть рівний доступ до експортної торгівлі електроенергією завдяки прозорим аукціонам", - підкреслив глава Міненергетики.

При цьому міністр вказав, що експорт електроенергії допоможе стабілізувати фінансову ситуацію в Україні, країни Європи отримають більш стабільне енергопостачання, а також зможуть замінити російські енергоресурси.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні готуються заморозити тарифи на газ, тепло і гарячу воду. Постачальникам природного газу хочуть заборонити будь-яким чином змушувати побутового споживача до оплати заборгованості.

7 червня стало відомо, що президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів зробити все, щоб тарифи на газ та електроенергію у наступному опалювальному сезоні не змінилися.

Вас також можуть зацікавити новини: