Україна 30 червня почне поставляти електроенергія до Європи на комерційній основі. Початковий обсяг експорту складе 100 МВт.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.
"ENTSO-E прийняло довгоочікуване рішення щодо офіційного старту з 30 Червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи. Початковий обсяг експорту 100 МВт, і обсяги будуть збільшуватися поступово, після щомісячної оцінки ENTSO-E впливу на європейську енергосистему", - йдеться в повідомленні.
За словами Галущенка, Україна вже зараз може експортувати до 1690 МВт, а після проведення деяких заходів пропускна здатність може зрости до 4-5 ГВт.
"Всі генеруючі компанії матимуть рівний доступ до експортної торгівлі електроенергією завдяки прозорим аукціонам", - підкреслив глава Міненергетики.
При цьому міністр вказав, що експорт електроенергії допоможе стабілізувати фінансову ситуацію в Україні, країни Європи отримають більш стабільне енергопостачання, а також зможуть замінити російські енергоресурси.
Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні готуються заморозити тарифи на газ, тепло і гарячу воду. Постачальникам природного газу хочуть заборонити будь-яким чином змушувати побутового споживача до оплати заборгованості.
7 червня стало відомо, що президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів зробити все, щоб тарифи на газ та електроенергію у наступному опалювальному сезоні не змінилися.