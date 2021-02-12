У кількісному вираженні закупівлі збільшилися на 10%.

Україна в січні 2021 року скоротила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 8,3% - до 159,89 млн дол.

Відповідні дані розміщені на сайті Державної митної служби.

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Згідно з даними митниці, за звітний період в Україну було імпортовано 1,79 млн тонн вугілля, а роком раніше – 1,62 млн тонн (+10%). Найбільшими постачальниками в зазначений період були Росія, США і Казахстан.

Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні за 2020 рік склав 100,6 млн дол. (63%), з США - 43,9 млн дол. (27,5%). З Казахстану Україна імпортувала вугілля на 13,8 млн дол. (8,7%). З інших країн було імпортовано вугілля на суму 1,44 млн дол.

Що цьому передувало

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

Україна у 2020 році скоротила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 39,6% - до 1,69 млрд дол.

19 січня 2021 року Державна компанія "Укренерго" - оператор Об'єднаної енергосистеми країни заявила про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах теплоелектростанцій у зв'язку з настанням холодів.

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Автор: Бредіхіна Ганна