У Міненерго розповіли, яку інформацію туди планують додати.

Платіжки за комунальні послуги в Україні в майбутньому змінять свій формат - в них міститиметься інформація про рівень енергоефективності. Подібна норма міститься в законі №4507, прийнятому Верховною Радою напередодні.

Про це пише UBR. У Міністерстві енергетики пояснили сайту, що таке нововведення допоможе впровадити в сферу енергоефективності інструменти підтримки держави.

"Вона [платіжка] міститиме детальну інформацію щодо споживання, зокрема, порівняння поточних показників з минулорічними, доступних енергоефективних програм, якості послуг з постачання природного газу та електричної енергії", – розповіла заступник міністра енергетики Юлія Підкоморна.

Передбачається, що підвищення енергоефективності сприятиме економії коштів громадян та скороченню споживання ресурсів. В кінцевому підсумку це повинно допомогти запобігти змінам клімату.

Також повідомлялося, що даний закон створює фундамент для впровадження державної політики енергоефективності відповідно до європейських практик. За його прийняття у другому читанні проголосували 282 народних депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Автор: Юрій Годован