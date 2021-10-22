Платіжки за комунальні послуги в Україні в майбутньому змінять свій формат - в них міститиметься інформація про рівень енергоефективності. Подібна норма міститься в законі №4507, прийнятому Верховною Радою напередодні.
Про це пише UBR. У Міністерстві енергетики пояснили сайту, що таке нововведення допоможе впровадити в сферу енергоефективності інструменти підтримки держави.
"Вона [платіжка] міститиме детальну інформацію щодо споживання, зокрема, порівняння поточних показників з минулорічними, доступних енергоефективних програм, якості послуг з постачання природного газу та електричної енергії", – розповіла заступник міністра енергетики Юлія Підкоморна.
Передбачається, що підвищення енергоефективності сприятиме економії коштів громадян та скороченню споживання ресурсів. В кінцевому підсумку це повинно допомогти запобігти змінам клімату.
Також повідомлялося, що даний закон створює фундамент для впровадження державної політики енергоефективності відповідно до європейських практик. За його прийняття у другому читанні проголосували 282 народних депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.