Обсяги споживання газу штучно завищили, що потім відобразилося в платіжках.

Споживачі газу, яких обслуговує "Регіональна газова компанія" (РГК), скаржаться на завищені суми в платіжках за газ - покази їхніх лічильників чомусь ігноруються.

Як пише "Обозреватель", про це повідомили одразу кілька клієнтів "Київоблгазу", який входить до структури РГК. Споживачі також кажуть, що не можуть додзвонитися на гарячу лінію компанії.

Один з тих, хто стикнувся з дивними діями компанії, - Микола, житель Крюківщини (Київська область). Він розповідає, що використав 12 кубометрів газу, за що мав заплатити 96 гривень. Втім, в обліковому записі на сайті побачив "борг" у 1700 гривень.

"Просто зникли покази за минулий місяць, хоча я їх передавав через Viber, зробив фотографію лічильника. Мені тоді перерахували платіжку, я заплатив 350 грн, і ось покази змінилися всього на 12 кубометрів, повинен був заплатити 96 грн. Але тут бачу, що мені прийшла платіжка, в якій вказано заборгованість більш як 1,7 тис. грн! Я зайшов у кабінет, дивлюся, а покази за два місяці просто зникли!" – обурюється чоловік.

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За даними ЗМІ, раніше про наявність проблеми повідомляли в консультаційному центрі "Газправда". Його фахівці кажуть, що облгази роблять це для штучного завищення сум у платіжках.

Як відомо, розмір абонентської плати перераховується раз на рік. Обсяг газу, використаний клієнтом з жовтня по жовтень, рахують і множать на тариф. Отриману суму ділять на 12 місяців - виходить тариф на доставку газу щомісяця. Для кожного регіону він свій.

Якщо обсяги споживання завищено, фахівці радять звертатися до компанії, що постачає газ; передавати покази у письмовій формі; фіксувати усі спілкування й вимагати перевірки показів удома. Якщо проблема не вирішується, треба звертатися зі скаргою до НКРЕКП.

Раніше газопостачальні компанії оприлюднили жовтневі ціни на газ для побутових споживачів.

З 1 травня всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який діятиме з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. При цьому споживачі купуватимуть газ за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

З 1 жовтня 2021 року газопостачальна компанія "Нафтогаз України" вводить новий тарифний план "комфортний сезон", який дозволить платити за газ рівномірними частинами щомісяця. Тарифний план діятиме з 1 жовтня до 30 квітня.

Автор: Юрій Годован