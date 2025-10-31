Будапешт стверджує, що альтернативні поставки з Хорватії дорогі й не можуть задовольнити його потреби, з чим не згодні експерти та Загреб.

Санкції США щодо російської нафти можуть перекрити постачання "чорного золота" з РФ до Угорщини. У зв'язку з цим у Будапешта немає іншого вибору, окрім як звернутися по допомогу до Хорватії, чого він так довго уникав.

Видання Politico пише, що протягом трьох років прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скаржився, що його країна не може відмовитися від російської нафти, не поставивши під загрозу енергетичну безпеку і не ризикуючи вибухом цін на бензин. Але тепер, коли санкції США загрожують відрізати одного з ключових російських постачальників, а Брюссель планує ввести нові мита на московську нафту, Будапешт буде змушений шукати інші джерела імпорту.

Відмова від Росії вимагатиме від Будапешта закопати сокиру війни із Загребом. Угорщина постійно звинувачувала Хорватію у введенні завищених транзитних зборів на її експорт, стверджуючи, що це заважає їй змінити постачальників. Країна також стверджує, що трубопровідна система Хорватії фізично не здатна задовольнити її потреби в нафті. Загреб же оскаржує подібні твердження.

Як країна, що не має виходу до моря, Угорщина покладається на трубопровід Adria, який приймає імпортну нафту в хорватських портах. Але Будапешт стверджує, що підвищення Загребом транзитних зборів в останні роки призведе до різкого зростання цін.

За словами аналітика з нафти і газу в банку Erste Тамаша Плецера, це "повна нісенітниця", оскільки остаточна вартість палива в Угорщині встановлюється не за ціною на сиру нафту, а за регіональною середземноморською еталонною ціною.

У результаті, коли ціни на сиру нафту зростають, це "не чинить істотного впливу на ціни кінцевої продукції", але означає "зниження прибутку" для головного імпортера нафти в Угорщині MOL і скорочення податкових надходжень до бюджету країни, сказав Плецер.

Крім того, країни продовжують сперечатися щодо пропускної здатності трубопроводу Adria. Під час випробувань минулого місяця імпортер нафти MOL заявив, що через "технічні проблеми" трубопровід здатний збільшити потік нафти до потрібного рівня тільки на одну-дві години.

Своєю чергою голова ради директорів JANAF Степан Аданич, відкинув ці звинувачення.

"JANAF повністю готова - з технічної, організаційної та всіх інших точок зору - задовольнити річні потреби MOL Group у сирій нафті", які становлять "14,5 млн тонн". Річ у тім, що MOL Group має певну знижку при купівлі російської нафти", - заявив він.

Залежність Угорщини від російської нафти

За роки повномасштабної війни Росії проти України частка російської нафти в енергетичному імпорті ЄС скоротилася з 26% 2021 року до 3% 2024 року, але Угорщина лише поглибила свою залежність.

Так, санкції США проти російських нафтових гігантів боляче б'ють по угорській економіці, оскільки зараз 92% імпорту сирої нафти надходить із Росії - проти 61% до початку війни.

При цьому, незважаючи на тиск з боку США і Брюсселя, прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявив, що його уряд "працює над тим, як обійти санкції", не уточнивши, як саме це планує зробити.

