У Брюсселі допускають, що Київ може технічно затягнути сертифікацію російської "труби".

Оператор ГТС України подав заявку на участь у сертифікації оператора "Північного потоку-2". Раніше це ж зробив "Нафтогаз Україна".

Про це йдеться у повідомленні прес-служби оператора.

"Сертифікація Nord Stream-2 AG порушить права та комерційні інтереси Оператора ГТС України, що є підставою для нашої заявки до німецького регулятора", – пояснив гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Він наголосив, що "Північний потік-2" не спрямований на диверсифікацію маршрутів транспортування газу та загрожує безпеці постачань газу до Європи.

Читайте такожЄвропу охопила газова криза через шантаж з боку Росії - ШмигальМакогон пояснив, що російський трубопровід додає величезну кількість непотрібної додаткової потужності для транзиту газу з Росії до Європи до наявних потужностей, які вже недостатньо використовуються, зокрема йдеться про українську газотранспортну систему, що перебуває в хорошому технічному стані і має майже втричі більшу потужність, ніж "Північний потік-2".

"Північний потік-2" не диверсифікує транзитні маршрути, а навпаки – витіснить українську газотранспортну систему як один із наявних маршрутів та зосередить основну частину транспортування газу з Росії до Європи у вузькому коридорі Балтійського моря, де газопроводи "Північний потік" і "Північний потік-2" функціонуватимуть паралельно", – зазначив гендиректор оператора ГТС.

У Брюсселі допустили, що Україна може технічно затягнути терміни сертифікації газопроводу, якщо братиме участь в обговоренні.

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

США ввели проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

4 жовтня 2021 року компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" почала заповнювати першу гілку газом.

Станом на 18 жовтня перша нитка газопроводу "Північний потік-2" була заповнена технічним газом.

Автор: Яна Ставська